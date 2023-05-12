12 мая 2023 года 09:00
Рубль "с низкого старта" перешел к укреплению к доллару и юаню в начале торгов
Москва. 12 мая. Доллар США и юань сдали позиции после укрепления на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль после кратковременной просадки перешел к укреплению.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,13 руб./$1 (+23 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,25 руб. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 5,3 коп. - до 11,1 рубля.
Через полчаса с начала торгов доллар США опустился до отметки закрытия торгов четверга и продолжил снижение, достигнув на 45-й минуте 76,4075 руб./$1 (-49,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 52,29 коп. выше уровня действующего официального курса.
Юань к этой минуте опустился на 1,3 коп. - до 10,94 рубля.
Рост нацвалюты наблюдается в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к дивидендному периоду. Заметные колебания курса рубля связаны со снизившимся уровнем ликвидности российского рынка
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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12 мая 2023 года 14:19
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации. В подборку вошли "Самолет", "Мечел" (прив.), "Черкизово", "ТМК", Inarctica, "Сегежа Групп", "Белуга Групп", "Совкомфлот" и "Эталон", отмечается в комментарии инвестбанка.
"Индекс компаний... читать дальше
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12 мая 2023 года 13:57
Инвесторам стоит обратить внимание на акции HeadHunter, бумаги интересны для покупок, считает эксперт БКС Экспресс Валерий Емельянов.
"На российском рынке мало качественных бездивидендных компаний, но они есть: HeadHunter (hh.ru) - на редкость устойчивый бизнес с не очень популярными акциями", -... читать дальше
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12 мая 2023 года 13:36
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью 54 рубля за штуку в перспективе года, что предполагает потенциал роста 41,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.
"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции... читать дальше
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12 мая 2023 года 13:11
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка до 307 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.
"471 млрд рублей заработал Сбербанк за четыре месяца 2023... читать дальше
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12 мая 2023 года 12:44
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 250 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.
"Банк продолжает постепенно наращивать чистую прибыль, зарабатывая не менее 100 млрд руб. в месяц. За первые четыре месяца 2023 года прибыль... читать дальше
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12 мая 2023 года 12:22
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $105 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $60, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Аналитик Роман Лукьянчиков указывает на следующие ключевые... читать дальше
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12 мая 2023 года 11:54
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $129 за штуку на горизонте года по итогам конференции Google I/O, сообщается в обзоре аналитиков.
"Ключевой темой стала технология искусственного интеллекта (ИИ) и ее... читать дальше
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12 мая 2023 года 11:35
Москва. 12 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз на фоне ухудшения настроений на внешних площадках и ожиданий новых антироссийских санкций Запада; индекс МосБиржи опустился ниже 2570 пунктов во главе с бумагами ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL). читать дальше
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12 мая 2023 года 11:28
Возможна стабилизация курса рубля на уровне 75 руб./$1 в ближайшие недели, во втором полугодии будут преобладать фундаментальные факторы для укрепления рубля, говорится в обзоре главного экономиста "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина.
"Как подчеркивает ЦБ РФ, снижение продаж валютной... читать дальше
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12 мая 2023 года 11:10
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции JD.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.
"JD.com представила сильные результаты за 1К23, превзойдя ожидания рынка. Компания добилась улучшения маржинальности на фоне... читать дальше
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12 мая 2023 года 10:49
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 2520-2560 пунктов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
"Индекс Мосбиржи будет тяготеть к уходу ниже 2550 пунктов при сегментном спросе на ликвидные бумаги, целевым ориентиром на пятницу считаем зону 2520-2560... читать дальше
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12 мая 2023 года 10:37
роятно сохранение бокового движения на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу в отсутствие значимых факторов, данные по инфляции за прошедшую неделю и апрель выйдут уже после закрытия сессии, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research.
Курс рубля по отношению к доллару... читать дальше
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12 мая 2023 года 10:11
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут потребительские настроения в США и инфляция в России:
- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за май;
- Индексы цен на импорт и... читать дальше
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12 мая 2023 года 09:49
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью на уровне 203,3 гонконгских доллара (HKD) за штуку на март 2024 года и ADS эмитента с листингом в США с прогнозной стоимостью $51,8 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
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12 мая 2023 года 09:40
Москва. 12 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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