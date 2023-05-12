Рубль "с низкого старта" перешел к укреплению к доллару и юаню в начале торгов

Москва. 12 мая. Доллар США и юань сдали позиции после укрепления на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль после кратковременной просадки перешел к укреплению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,13 руб./$1 (+23 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,25 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 5,3 коп. - до 11,1 рубля.

Через полчаса с начала торгов доллар США опустился до отметки закрытия торгов четверга и продолжил снижение, достигнув на 45-й минуте 76,4075 руб./$1 (-49,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 52,29 коп. выше уровня действующего официального курса.

Юань к этой минуте опустился на 1,3 коп. - до 10,94 рубля.

Рост нацвалюты наблюдается в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к дивидендному периоду. Заметные колебания курса рубля связаны со снизившимся уровнем ликвидности российского рынка