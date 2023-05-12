Вероятны умеренные распродажи на рынке акций РФ в первой половине торгов пятницы - "Алор Брокер"

Вероятны умеренные распродажи на российском рынке акций в первой половине торговой сессии в пятницу, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в четверг сначала продолжил рост и даже пытался вновь уйти выше 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, но падение нефти, обострение геополитики и обсуждение нового пакета антироссийских санкций привели к началу фиксации прибыли. По итогам дня индекс вырос на достойные 1,8%, однако распродажи усилились на вечерних торгах, и в пятницу основной индикатор рынка откроется с отрицательным "гэпом". Внешний фон не радует: нефть в ходе азиатской сессии теряет около половины процента, дешевеют драгметаллы. Так что, скорее всего, умеренные распродажи в первой половине дня продолжатся, однако продолжительной и глубокой коррекции не ждем", - пишет эксперт в обзоре.

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