Существуют риски снижения цены нефти к $70/барр. - БКС Экспресс

Существуют риски очередного движения к $70 за баррель нефти марки Brent, при этом шансы на рост еще не потеряны, считают аналитики БКС Экспресс.

"Нефтяные котировки в пятницу снижаются третий день подряд после четырехдневной волны роста. Последняя уже выглядит не столь оптимистично как ранее, когда прошел мартовский отскок из района $70-71 за баррель: технически это давало шанс на формирование локального "дна", с перспективой "штурма" среднесрочного нисходящего тренда. Пока шансы на восстановление не потеряны, но появляются риски очередного движения к $70 за баррель нефти марки Brent", - отмечают эксперты в комментарии.

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