Рубль завершил четверг умеренным снижением в основных валютных парах на фиксации прибыли после обновления максимумов более чем за месяц

Москва. 11 мая. Доллар США, евро и юань умеренно укрепились на Московской бирже по итогам торгов четверга, ранее в ходе сессии валюты снижались до минимальных значений более чем за месяц. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фиксации прибыли после сильного роста в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 76,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 84,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,09 руб./EUR1, подорожав на 54,75 копейки. Ранее евро опускался ниже 83 руб. впервые с 3 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 70,98 копейки - до 80,14 рубля. Курс китайского юаня вырос на 8,7 копейки - до 11,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил день умеренным снижением в основных парах на фиксации прибыли после сильного роста в предыдущие дни. Основную поддержку рублю оказывали подготовка компаний-экспортеров к дивидендным выплатам, а также позитивные ожидания относительно роста нефтегазовых доходов и улучшения показателей бюджета РФ.

Наблюдающееся укрепление рубля связано с улучшением динамики экспортной выручки, нижняя точка которой, видимо, пройдена, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету. То, о чем мы говорили в начале апреля: то, что произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта, как бы, эта нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, пройдена, и мы имеем обратное движение курса", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что произошедшее в марте-апреле ослабление рубля учтено в новом прогнозе ЦБ по инфляции на 2023 год.

Тем временем, федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,4 трлн рублей, о чем ведомство сообщило вечером в среду. За последний месяц этот показатель вырос на 1 трлн руб. с 2,4 трлн руб. по итогам первого квартала. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн руб. Таким образом, по итогам четырех месяцев дефицит федерального бюджета опережает прогноз на весь год.

Нефтегазовые доходы в январе-апреле продолжили сокращаться - на 52%, до 2,282 трлн рублей. Минфин связывает это с высокой базой прошлого года, снижением котировок цен на нефть Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. При этом Минфин отмечает, что "месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные по дефициту российского бюджета, заявив, что ситуация находится под контролем. Он ответил журналистам, которые спросили, вызывает ли ситуация опасения у Кремля, в частности, в плане исполнения государственных обязательств. У пресс-секретаря уточнили, может ли рост дефицита повлечь снижение мер поддержки населения и бизнеса.

"Нет, вы знаете, у нас на самом деле достаточно хорошие макроэкономические показатели. Об этом неоднократно говорил и тот же Минфин, и президент на экономических совещаниях, которые регулярно проводит глава государства", - сказал Песков.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в четверг утром российская валюта показала еще одну волну укрепления, оттеснив доллар в район 75,2 руб. Затем рубль перешел к умеренному ослаблению, и пара "доллар-рубль" завершила день вблизи отметки 77 руб./$1. "Динамику рубля сейчас можно воспринимать, скорее, как коррекционный отскок, нежели как разворот тренда. На него могли оказать давление сообщения Минфина о том, что в январе-апреле дефицит госбюджета составил 3,4 трлн руб., увеличившись за минувший месяц на 1 трлн руб. Платежный баланс страны нормализуется благодаря тому, что импортные потоки вернулись на уровни до СВО, и спрос на валюту со стороны импортеров стабилизировался, а геополитический дисконт на реализуемое за рубеж сырье продолжает сокращаться. Краткосрочно может наблюдаться волатильность курса вблизи текущих значений, в перспективе же до конца мая, в том числе при поддержке налогового периода, рубль может проявлять силу, отодвигая доллар к 74-75, евро - к 81-82, юань ближе к 10,5", - говорит Бахтин.

"Рубль в утренние часы укреплял свои позиции, но затем развернулся и подвергся фиксации прибыли. Курс доллара снижался до 75,23 руб., а евро до 82,155 руб. То есть наша цель движения в сторону 75 руб. за доллар фактически выполнена, хотя наиболее оптимистичный сценарий предполагал заход в зону 70-75 руб./$1. Однако укрепление оказалось столь бодрым, что создало резкую перекупленность российской валюты. Поэтому после этого процесса и выноса коротких позиций возникает неизбежное движение в обратную сторону с потенциалом возвращения к значениям 77-78 руб./$1", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"По всей видимости, серьезные движения на рынке за последнее время были вызваны подготовкой крупных экспортеров к дивидендному периоду. Традиционно такой период сопровождался на российском валютном рынке сначала укреплением рубля в рамках продажи валюты к рублевым выплатам, а затем его ослаблением в рамках вывода части средств зарубежными акционерами. Не исключено, что в сегодняшних условиях вторая часть процесса будет менее заметной, однако валютные покупки могут усилить другие участники рынка, пользуясь привлекательными минимумами по зарубежной валюте. Также стоит добавить, что более резким курсовым колебаниям в период повышенного спроса на российскую или зарубежную валюту способствует значительно снизившийся за последнее время уровень ликвидности российского рынка", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Фактическая цена экспорта российской нефти в среднесрочной перспективе будет выше, чем заложено в макропрогнозе ЦБ РФ для сорта Urals, так как она будет формироваться из разных бенчмарков, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

В феврале ЦБ снизил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 год с $70 до $55/барр., на 2024 год - с $60 до $55/барр. и оставил на уровне $55 для 2025 года. В конце апреля, обновляя среднесрочный макропрогноз, Банк России прогнозы по Urals не изменил - $55 на весь трехлетний период.

Как отмечает ЦБ в докладе о ДКП, опубликованном в четверг, "поскольку Россия экспортирует несколько сортов нефти на разных направлениях (Urals, Siberian Light, ESPO, Sokol, ARCO и другие базисы поставки) с различными спредами к Brent, фактическая экспортная цена российской нефти по-прежнему складывается из взвешенных по объемам поставок котировок отдельных сортов".

По оценке ЦБ, "фактическая экспортная цена российской нефти будет несколько выше (прогнозных $55 за баррель Urals - ИФ) с учетом более высоких цен на других базисах поставки".

Что касается Urals, то после расширения дисконта к Brent до $34 в январе-феврале из-за эмбарго и ценового "потолка" этот показатель скорректировался к апрелю до $25, констатирует ЦБ в докладе.

Нефтяные котировки ускорили снижение вечером в четверг на фоне укрепления доллара и выхода ежемесячного отчета ОПЕК.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду составляет $75,46 за баррель, что на 1,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,67%, до $71,4 за баррель.

Страны ОПЕК в апреле сократили производство нефти на 191 тыс. баррелей в сутки по сравнению с показателем марта - до 28,603 млн б/с, говорится в отчете альянса. Наибольшее падение зафиксировано в Ираке и Нигерии. В то же время рост нефтепроизводства отмечен в Саудовской Аравии, Анголе и Иране.

ОПЕК ожидает повышения спроса на нефть в текущем году на 2,33 млн б/с - до 101,9 млн б/с. При этом организация на 40 тыс. б/с увеличила оценку спроса в первом квартале - до 101,58 млн б/с, но снизила на 30 тыс. б/с в четвертом квартале - до 103,25 млн б/с.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается в ходе торгов на 0,5%, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 мая на 80,83 копейки, до 75,8846 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,2621 рубля, до 82,8877 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 85,2 копейки по отношению к среде и составил 75,9137 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 52,21 копейки и составил 76,1228 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 307,01 млн, из которых $537,056 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 769,954 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,5216 рубля, до 82,7481 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 99,82 копейки, до 83,1327 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR772,848 млн, из которых EUR189,763 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR583,085 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,28% и 7,55% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях среды - 7,89%, 8,34% и 8,52% годовых соответственно.