Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 11 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившийся рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 5 базисных пунктов - до 62,49% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 10,01% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 9 базисных пунктов - до 64,99% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,37% годовых; при этом спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила до 43,33% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,83% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 12 базисных пунктов, подорожав до 43,8% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 37,01% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 1 базисный пункт - до 43,3% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 28,28% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене относительно предыдущего торгового дня 17 базисных пунктов, подорожав до 42,36% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов, составив 21,87% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 11 базисных пунктов - до 89,44% от номинала (его доходность выросла на 43 базисных пункта и составила 35,14% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,82% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренный рост второй день подряд, отыгрывая как опубликованные накануне данные о замедлении потребительской инфляции в апреле, так и новую порцию макроэкономической статистики по США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении после подъема на 5% в марте. Таким образом, инфляция достигла минимума с апреля 2021 года. Рост потребительских цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после роста на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года. По сравнению с мартом индекс PPI увеличился на 0,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,4% и второго - на 0,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. - до 264 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года, отмечает Trading Economics. Эксперты в среднем ожидали менее значительного повышения - до 245 тыс.