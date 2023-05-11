"БКС МИ" понизил целевую цену акций Cloudflare до $80

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Cloudflare Inc. со $120 до $80 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Выручка компании за 1К23 увеличилась на 37% г/г до $290 млн, но отмечается замедление роста (+54% в 1К22 и +42% в 4К22). Менеджмент понизил годовой прогноз выручки, но повысил ожидания по прибыли. Мы увеличиваем оценку прибыли не-GAAP на 2023 год до $0,34/акц. с $0,16, а на 2024 год - до $0,43 с $0,30", - пишут аналитики.

Снижение оценки выручки менеджмента сильно ударило по котировкам Cloudflare, рынок не до конца понимает динамику показателей компании, отмечается в комментарии. С одной стороны, Cloudflare стремительно наращивает клиентскую базу, включая высокомаржинальный корпоративный сегмент, даже при непростой конъюнктуре рынка. С другой - ей не удается повысить продажи существующим клиентам, которые стремятся сократить или перенести расходы в текущей ситуации.

"Уровень проникновения Cloudflare на рынок пока низкий: она расширяет присутствие за счет новых продуктов, обновлений и дополнений. Мы считаем ее платформу высококонкурентной. Cloudflare находится на ранней стадии, ее бумаги торгуются с высокими мультипликаторами по сравнению с аналогами, даже после недавних распродаж в акциях", - заключают эксперты "БКС МИ".

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