"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walmart с целью $165

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. с целью $165 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,3%, стоп-приказ: $150, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 года 18 мая. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $1,31, а выручка - $148,64 млрд. Ожидаем, что результаты компании превзойдут прогнозы за счет сохраняющегося высокого спроса на товары первой необходимости и снижающейся инфляции в США.

"С технической точки зрения цена акции находится в среднесрочном восходящем канале выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, а также вблизи локального уровня сопротивления. При его пробитии появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $165. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $150 риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,95", - отмечают эксперты "Финама".

Walmart Inc. - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. Основные регионы деятельности - США и Мексика, также значительно присутствие в Канаде, Чили, Центральной Америке, странах Африки и Китае.

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