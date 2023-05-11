Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Walt Disney на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций Walt Disney Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $150 за штуку, что подразумевает потенциал роста 48% от текущих уровней, сообщается в обзоре банка.

"Компания Walt Disney опубликовала отчет за второй квартал 2023 ф. г. За период число подписчиков ведущей платформы потокового вещания Disney+ снизилось на 4 млн, что стало неожиданностью для рынка, консенсус-прогноз которого предполагал рост на 1,7 млн. Выручка, совпав с ожиданиями аналитиков, увеличилась на 13% г/г до $21,81 млрд, скорректированная прибыль на акцию составила $0,69, на 3,1% ниже прогноза в $0,71. В ходе расширенной торговой сессии акции Disney упали в цене более чем на 6%", - отмечается в комментарии.

Снижение числа подписчиков в сегменте стриминга аналитики инвестбанка Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов считают временным и ожидают его восстановления к концу года. Результаты Walt Disney оказались хуже ожиданий и консенсус-прогноза, однако они, на взгляд экспертов, уже учтены в котировках.

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