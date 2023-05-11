Ивестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Полюса на уровне "покупать"

"Ивестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций "Полюса" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Смолина.

"Совет директоров "Полюса" только что рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2022 г. в размере 437 руб. на акцию, что соответствует доходности в 4,1%. Годовое общее собрание акционеров состоится 6 июня, список лиц для участия в нем составляется по состоянию реестра на 12 мая. Хотя рынок отреагировал на новость умеренным снижением котировок, заметим, что размер выплаты соответствует дивидендной политике "Полюса" (30% от EBITDA) и даже немного превышает ожидавшиеся нами 390 руб. на акцию (разница может быть связана с валютными курсами). На наш взгляд, возобновление выплаты дивидендов может стать фактором, который в долгосрочной перспективе поспособствует положительной переоценке компании рынком. Дивиденды за 2023 год мы оцениваем в 498 руб. на акцию при дивидендной доходности в 4,7% по текущим котировкам", - пишет эксперт инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.