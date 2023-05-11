Рубль днем развернулся вниз в основных валютных парах на фиксации прибыли после очередного обновления максимумов более чем за месяц

Москва. 11 мая. Доллар США, евро и юань перешли к укреплению на Московской бирже в четверг днем, ранее в ходе торгов обновили минимальные значения более чем за месяц. Рубль растерял утренний рост, развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фиксации прибыли после сильного укрепления в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 76,81 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 75,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,08 руб./EUR1, подорожав на 53 копейки. Ранее евро опускался ниже 83 руб. впервые с 3 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 65,24 копейки - до 80,08 рубля. Курс китайского юаня вырос на 8,8 копейки - до 11,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению в основных парах в ходе дневных торгов на фоне фиксации прибыли игроками после сильного роста в предыдущие дни. Основную поддержку рублю оказывали подготовка компаний-экспортеров к дивидендным выплатам, а также позитивные ожидания относительно роста нефтегазовых доходов и улучшения показателей бюджета РФ.

"Причинами укрепления рубля могли быть сокращение объемов конвертации иностранными компаниями средств, полученных от продажи российских активов; рост выручки от продажи нефти на фоне подорожавшей Urals в апреле; подготовка компаний к налоговым платежам или дивидендным выплатам, а также последствия обсуждения нового санкционного пакета в Евросоюзе. То есть некоторые российские организации все же предпочитают вывести средства с зарубежных счетов, дабы не подвергать их различным неожиданностям", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Наиболее вероятно, что рубль укреплялся вследствие продажи валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к выплате дивидендов. Рекордные объемы торгов лишь подтверждают это предположение. Впереди выплаты дивидендов "ЛУКОЙЛа", "Татнефти", также других экспортеров, которые пока еще не объявили дивиденды: это "Роснефть", "Башнефть", "Полюс" (днем в четверг совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию - ИФ), "Сургутнефтегаз", НКНХ и другие. Поэтому пока давление продавцов валюты сохраняется. Однако фундаментально курс рубля может ослабиться вновь в район 80 рублей за доллар после прохождения этого дивидендного периода. Мы считаем, что сейчас уже хорошее время для постепенных покупок и докупок замещающих облигаций и других валютных инструментов, а также покупки наличной валюты в преддверии летних отпусков", - говорит главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

Тем временем, федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,4 трлн рублей, о чем ведомство сообщило вечером в среду. За последний месяц этот показатель вырос на 1 трлн руб. с 2,4 трлн руб. по итогам первого квартала. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн руб. Таким образом, по итогам четырех месяцев дефицит федерального бюджета опережает прогноз на весь год.

Нефтегазовые доходы в январе-апреле продолжили сокращаться - на 52%, до 2,282 трлн рублей. Минфин связывает это с высокой базой прошлого года, снижением котировок цен на нефть Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. При этом Минфин отмечает, что "месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)".

"Мы считаем, что ситуация с бюджетом вызывает беспокойство на фоне продолжающегося сильного роста расходов - вполне очевидно, что расходы превысят запланированный уровень 29,1 трлн руб. на этот год - и хрупкой доходной части, несмотря на рост налоговой нагрузки на корпоративный сегмент. Таким образом, мы не исключаем, что правительство может пересмотреть свой прогноз бюджетного дефицита на этот год в сторону повышения. Мы также считаем, что результаты за апрель могут служить аргументом в пользу ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, учитывая рост инфляционных рисков", - полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Нефтяные котировки снижаются днем в четверг. Рынок оценивает денежно-кредитную политику Банка Англии, данные об инфляции и импорте нефти в Китае и ждет ежемесячного отчета ОПЕК.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $76,2 за баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,37%, до $72,2 за баррель.

Темпы роста потребительских цен в Китае в апреле замедлились до 0,1% в годовом выражении с 0,7% в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Апрельская инфляция является минимальной с февраля 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали ее ослабление до 0,4%, отмечает Trading Economics.

Кроме того, КНР снизила импорт нефти в апреле на 16% в годовом выражении, до 10,6 млн баррелей в сутки, что усилило опасения замедления роста ее экономики.

Также трейдеры могут реагировать на итоги заседания Банка Англии, повысившего базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,28% и 7,55% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях среды - 7,89%, 8,34% и 8,52% годовых соответственно.