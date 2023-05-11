Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Toyota Motor до $160

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Toyota Motor Corp. до $160, сохранив при этом рекомендацию "держать" для бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Позднякова.

"Один из крупнейших автопроизводителей в мире Toyota Motor Corp. (TM) отчитался за IV финансовый квартал 2023 года. Выручка компании выросла на 15,2% г/г, до $71,75 млрд, при консенсусе FactSet $67,8 млрд, - отмечает эксперт. - Объем поставок увеличился с прошлогодних 2,59 млн до 2,66 млн единиц. Скорректированная операционная прибыль за отчетный период выросла на 30,4% г/г, до $4,64 млрд, при консенсусе $3,60 млрд. Toyota дала сильный прогноз поставок на начавшийся в апреле 2024 финансовый год, рассчитывая на повышение объемов реализации до 11,38 млн (+7,8% г/г)".

Квартальный дивиденд утвержден в размере 35 иен на акцию (около $2,59 на депозитарную расписку), подчеркивается в комментарии. Toyota заявила о том, что она отошла от правила по распределению на выплаты акционерам 30% прибыли, ее новый приоритет - стабильное и непрерывное увеличение дивидендов. Возможно, это заявление станет драйвером роста для котировок TM в ближайшие сессии.

"Акции Toyota традиционно выглядят дороже своих конкурентов, что оправдано с точки зрения рыночной доли компании в мире, - указывает Поздняков. - Восстановление объемов поставок и более позитивный прогноз на текущий финансовый год даже с учетом ожидаемого укрепления иены по отношению к другим резервным валютам мы считаем основанием для повышения таргета по бумаге TM до $160 с рекомендацией "держать".

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