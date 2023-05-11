Акции Полюса - хорошая ставка на рост цены золота и ослабление курса рубля - ПСБ

Покупка акций "Полюса" является хорошей ставкой на рост цены золота и ослабление курса рубля, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 436,79 руб. на акцию. Решение в рамках наших ожиданий. Дивдоходность - 4%. Мы положительно смотрим на компанию, считаем ее бумаги хорошей ставкой на рост золота и ослабление курса рубля. Ожидаем сохранения высокого спроса на золото во всем мире в качестве защитного актива и восстановления финпоказателей компании в 2023 году. В частности, ее выручка может стать рекордной. Сохраняет целевую цену акций на уровне 13768 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущих уровней", - пишут эксперты банка.

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