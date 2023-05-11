"БКС МИ" начал анализ Hang Lung Properties с рекомендацией "покупать" для его акций

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение Hang Lung Properties Ltd., сообщается в обзоре.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 18,01 гонконгского доллара (HKD) за штуку, рекомендация для бумаг дается "покупать" (P/E 16,0x 2023e и 15,0x 2024e).

"Основанная и зарекомендовавшая себя в Гонконге Hang Lung с 1990-хх гг. расширяет свою деятельность на материковом Китае и приобретает качественные коммерческие активы с акцентом на торговые центры в высокой ценовой категории. Компания обеспечила себе прочное основание для устойчивого роста арендных доходов и прибыли, также, на наш взгляд, для стабильных выплат высоких дивидендов, - отмечают аналитики. - Благодаря строгому финансовому менеджменту у эмитента исторически низкий коэффициент долга. На конец 2022 года чистый коэффициент финансовой нагрузки составлял 28%. Прочное финансовое положение и большой денежный поток обеспечивают высокие дивидендные выплаты. С 2012 года их размер на уровне HKD0,7-0,8/акцию, годовой коэффициент выплат в последние пять лет в основном составлял более 80%. Мы ожидаем среднегодовые темпы роста (CAGR) выручки и прибыли на 10,2% и 7,8% в 2023-2025 гг. В 2023 году на фоне восстановления потребления после пандемии и фиксирования выручки от девелоперских проектов показатели достигнут 25% и 21%. С учетом роста прибыли и привлекательной доходности (сейчас годовая дивдоходность составляет 5,4%) мы считаем бумаги привлекательными в кратко- и долгосрочном периодах".

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