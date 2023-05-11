"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Disney

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $114,6 за штуку на март 2024 года, что предполагает потенциал роста 13% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Надо сказать, что от Disney инвесторы и аналитики ждали большего, но получили стандартный ничем не примечательный отчет. С одной стороны, видно, что компания действительно работает над сокращением издержек в стриминговом сегменте, и если так дело пойдет и дальше, то выход сегмента на операционную безубыточность в 2024 году видится возможным, как обещает СЕО Роберт Айгер. С другой стороны, остальные бизнес-направления имеют немного точек роста. "Рабочей лошадкой" остается сегмент парков развлечений. Но если в 2022 году мы видели кратный рост из-за низкой базы 2021 года, то в 2023 году этого эффекта уже не будет. Надеемся, что эмитент сможет сохранить темпы рост выручки от парков развлечений в диапазоне 10-20% г/г в дальнейшем", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

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