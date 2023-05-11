"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Quanta Services до $194

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Quanta Services со $192 до $194 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Мы ожидаем, что Quanta получит поддержку от роста капрасходов электроэнергетических компаний, расширения услуг 5G и ШПД в сельской местности, а также закона 2021 года об инфраструктурных инвестициях (выделение средств на развитие ВИЭ, строительство станций подзарядки для электромобилей, технологий помощи электроэнергетическим компаниям в экстремальных погодных условиях). Позитивно оцениваем перспективы компании и отмечаем на конец 1К23 рекордный объем незавершенных заказов в размере $25,3 млрд. Подтверждаем прогноз EPS компании на 2023 год на уровне $7,52 и даем прогноз на 2024 год на уровне $8,5", - указывают эксперты.

Quanta Services предоставляет инфраструктурные решения для электроэнергетической отрасли, нефтегазового сектора, сектора коммуникаций и разработки возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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