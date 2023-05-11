ФРС, скорее всего, придется держать ставки на высоком уровне более длительный период - "Открытие Инвестиции"

ФРС США, скорее всего, придется держать ставки на высоком уровне более длительный период, чем предполагалось, что пока не учтено рынком, говорится в комментарии аналитика управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Ивана Авсейко.

"Статистика по инфляции в США оставила двоякое впечатление. Основной CPI замедлился до 4,9% при ожиданиях сохранения темпа прироста на уровне 5,0%. Core CPI замедлился до 5,5%, как и ожидалось с 5,6% в марте. Поскольку инфляция показывает плавное снижение в рамках ожиданий рынка, шансы на то, что ФРС приостановит повышение ставок на следующем заседании увеличились, - отмечает Авсейко. - Недавнее снижение цен на сырьевые товары, связанное со ослабевающим спросом, оказало поддержку данным по инфляции и рынок окончательно убедился, что у ФРС есть основания для приостановки повышения. Но ФРС пока не может окончательно утвердить победу над инфляцией, поскольку есть риск, что инфляция может закрепиться на уровне выше среднего из-за таких проблем, как постоянная инфляция на рынке труда и высокие риски второй волны инфляции в сырьевых товарах. Поэтому ФРС, скорее всего, придется держать ставки на высоком уровне более длительный период, что не учтено рынком".

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