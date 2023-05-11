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11 мая 2023 года 11:25

Рынок акций РФ утром подскочил к 2600п по индексу МосБиржи во главе со Сбербанком

Москва. 11 мая. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил подъем на фоне улучшения настроений на внешних площадках на статистике о замедлении инфляции в США в апреле и отсутствия новостей по новым антироссийским санкциям Запада; индекс МосБиржи подскочил вплотную к 2600 пунктам во главе с бумагами Сбербанка, отыгрывающих дивидендный "гэп" накануне в ожидании свежих оптимистичных отчетностей банка.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2599,31 пункта (+2%), индекс РТС - 1087,97 пункта (+3,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,9%.

Доллар просел до 75,29 рубля (-0,77 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+3,9% и +3,6%, "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,9%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +1,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций показывает локальную силу, что поддерживается улучшением внешнего фона, хотя западные страны продолжат обсуждение новых санкций против РФ.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром растут, оставаясь выше краткосрочной поддержки 4130 пунктов и сохраняя настрой на обновление годового пика 4195 пунктов. В четверг в США выйдут данные по производственной инфляции, которая, вероятно, замедлилась с 2,7% до 2,4% г/г - очередной потенциально позитивный краткосрочный сигнал.

В четверг Банк Англии проведет очередное заседание, на котором ожидается повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов вслед за ФРС и ЕЦБ. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI растут, но проявляют нерешительность у целевых уровней коррекции $79 и $75,7 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В четверг повлиять на ход торгов могут прогнозы и оценки из ежемесячного отчета ОПЕК.

Рынок акций РФ с утра развил повышение благодаря отсутствию значимых негативных факторов, но стоит учитывать, что по ходу сессии могут поступить новости об антироссийских санкциях от стран "большой семерки". Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает уровень 2580 пунктов, при преодолении которого шансы на обновление годового пика возрастут, полагает Кожухова.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочная картина на рынке акций РФ выглядит позитивно - при спокойном внешнем фоне индекс МосБиржи может достичь отметки 2700 пунктов. Дивидендная отсечка "ЛУКОЙЛа" пройдет 2 июня, а реинвестированные дивиденды поддержат рынок. На американском рынке в четверг в фокусе будет статистика по производственной инфляции: консенсус ожидает снижения. В таком сценарии стоит ждать позитивной реакции основных фондовых индексов.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс МосБиржи в четверг инерционно сохранит импульс к росту и будет проторговывать зону 2550-2600 пунктов, тяготея к его верхней границе. Эксперты ожидают сохранения спроса на акции нефтегазового сектора, поддерживаемого дивидендными ожиданиями и крепостью рынка нефти.

Акции Сбербанка накануне смогли показать устойчивость, опустившись лишь примерно на половину начисленных дивидендов. Фактором роста рынка стали также улучшение внешнего фона и ослабление геополитических опасений, способствовавшие сокращению коротких позиций краткосрочными инвесторами, отмечают эксперты ПСБ.

В США в среду индексы акций S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,5-1%, Dow просел на 0,1% после публикации статданных, указавших на замедление инфляции в США в апреле.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении после подъема на 5% в марте. Таким образом, инфляция достигла минимума с апреля 2021 года. Рост потребительских цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после роста на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%. Следующее заседание Федрезерва состоится 15-16 июня.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,03%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,03%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,4-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Рынки Китая и Гонконга просели на данных о снижении темпов инфляции в КНР, воспринятых трейдерами как сигнал слабого восстановления экономики страны после снятия карантинных ограничений. В то же время продолжающееся замедление инфляции оставляет Народному банку Китая возможность продолжать смягчение монетарной политики для стимулирования экономической активности.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в апреле замедлились до 0,1% в годовом выражении с 0,7% в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Апрельская инфляция стала минимальной с февраля 2021 года. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 0,7%, как и в марте.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 3,6% в годовом выражении (-2,5% в марте). Снижение наблюдается уже семь месяцев подряд, в апреле оно стало максимальным с мая 2020 года.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после падения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $77,05 за баррель (+0,9% и -1,3% в среду), июньская цена WTI - $73,15 за баррель (+0,8% и -1,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 2,95 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 2,5 млн баррелей. Подъем показателя запасов стал первым за четыре недели.

Тем временем значительное падение запасов нефтепродуктов объясняется сильным внутренним спросом и ростом экспорта продуктов нефтепереработки на 8,5% на прошлой неделе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+16,5%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+14,1%), акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,2%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+6,2%), бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,2%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+6%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-2,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-1,6%), бумаги ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,48 млрд рублей (из них 7,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,73 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,32 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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