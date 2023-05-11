"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Exxon Mobil с прогнозной стоимостью $133 за штуку, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, включая дивиденды, сообщается в материале аналитиков.

"Позитивно оцениваем улучшение балансовых показателей компании, рост свободного денежного потока и недавнее повышение дивидендов (дивидендная доходность - 3,2%). Акции Exxon Mobil остаются привлекательными - ожидаем сохранение сильных фундаментальных характеристик рынка энергоносителей и видим заметный потенциал роста котировок бумаг эмитента в 2023 году", - пишут эксперты в комментарии.

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