Значительные изменения на рынке ОФЗ в четверг маловероятны - SberCIB

Значительные изменения на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии четверга маловероятны, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Рубль может укрепиться до 75 руб./$1 в четверг при сохранении сложившейся ситуации, полагают эксперты инвестбанка.

Нефтяные котировки, скорее всего, удержатся в диапазоне $76-78 за баррель марки Brent на торгах в четверг, считают в SberCIB.

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