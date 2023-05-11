Укрепление рубля в ближайшей перспективе может замедлиться - БКС Экспресс

Скорость укрепления рубля в ближайшей перспективе может замедлиться, но в то же время оснований для повторного разворота наверх и роста курса национальной валюты к уровням 80+ руб./$1 сейчас недостаточно, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

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