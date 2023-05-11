Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут инфляция в США, обзоры ЦБ РФ и отчет ОПЕК:

- Индекс цен производителей в США за апрель;

- Недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США;

- ЦБ РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике и обзор рисков финансовых рынков;

- Ежемесячный отчет ОПЕК.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.