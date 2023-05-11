Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов в четверг - ПСБ

Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов на торгах в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Замедление темпов роста мировых цен и снижение доходности гособлигаций США выступают позитивными факторами для рынка российских облигаций. Дальнейшее замедление мировой инфляции будет транслироваться в меньшие темпы роста цен в России, что позволит ЦБР проводить менее жесткую денежно-кредитную политику, - пишет эксперт в комментарии. - В четверг доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов. Умеренное давление на настроения игроков будут оказывать новости об исполнении федерального бюджета в апреле с дефицитом 1 трлн руб., а всего за январь-апрель дефицит составил уже 3,4 трлн руб. при плане 2,9 трлн руб."

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