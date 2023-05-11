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11 мая 2023 года 09:42

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в среду, тогда как Dow Jones слабо снизился после публикации данных, указавших на замедление инфляции в Соединенных Штатах в апреле. Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении после подъема на 5% в марте. Таким образом, инфляция достигла минимума с апреля 2021 года. Рост потребительских цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после роста на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%. Следующее заседание Федрезерва состоится 15-16 июня.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг. Рынки Китая и Гонконга опускаются на данных о снижении темпов инфляции в КНР, воспринятых трейдерами как сигнал слабого восстановления экономики страны после снятия карантинных ограничений. В то же время продолжающееся замедление инфляции оставляет Народному банку Китая возможность продолжать смягчение монетарной политики для стимулирования экономической активности.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в апреле замедлились до 0,1% в годовом выражении с 0,7% в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Апрельская инфляция стала минимальной с февраля 2021 года. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 0,7%, как и в марте. Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 3,6% в годовом выражении (-2,5% в марте). Снижение наблюдается уже семь месяцев подряд, в апреле оно стало максимальным с мая 2020 года.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,19% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,52%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 закрылся в четверг вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня. Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,2% в ходе торгов в четверг, австралийский S&P/ASX 200 - теряет 0,13%.

В свою очередь нефтяные котировки растут утром в четверг после снижения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $77,08 баррель, что на 0,88% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 1,3%, до $76,41 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась к этому времени также на 0,88%, до $73,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на 1,6%, до $72,56 за баррель.

Как стало известно в среду из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 2,95 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения на 2,5 млн баррелей. Подъем стал первым за четыре недели. Тем временем товарные запасы бензина сократились на 3,17 млн баррелей, дистиллятов - на 4,17 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение первого показателя на 1,5 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей. Значительное падение запасов нефтепродуктов объясняется сильным внутренним спросом и ростом экспорта продуктов нефтепереработки на 8,5% на прошлой неделе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 10 мая оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,145 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,621 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,06% и составил 109,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за два дня (9-10 мая) потерял 0,02%, опустившись до 853,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Роснефть-002Р-06" (-3,5%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,48%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,42%), а в лидерах роста - облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,73%), "Роснефть-002Р-03" (+0,48%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,48%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Бизнес альянс" полностью разместило выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта, техразмещение началось 16 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,85% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,70% годовых. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в конце января. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "Хайтэк-интеграция" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Размещение началось 30 марта текущего года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,86% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизационная выплата равными частями в два последних купонных периода. Выпуск размещен в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "ЛайфСтрим" с 12:00 10 мая до 16:00 мск 15 мая проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии БО-П02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 14,2% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов, купоны квартальные. Техразмещение начнется 23 мая. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р на 10 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2020 года. Срок действия программы - 10 лет. Облигации могут быть размещены в рамках программы на срок до 10 лет.

ООО "ЭкономЛизинг" 16 мая планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона 14% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,75% годовых, купоны квартальные.

ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", 23 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 500 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 26 мая.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 44-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую Мосбиржа зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выкупило в рамках оферты 25 млн 74,955 тыс. облигаций серии 002Р-01, 2 млн 124,195 тыс. облигаций серии 002Р-02, 26 млн 528,802 тыс. коммерческих облигаций серии КО-01 и 2 млн 815,049 тыс. облигаций серии КО-03. Компания приняла решение 12 мая досрочно погасить все выкупленные по офертам бумаги. Компания разместила 7-летние облигации 002Р-01 номинальным объемом 48,66 млрд рублей в феврале 2020 года. Ставка текущего купона - 9,15% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 номинальным объемом 4,1 млрд рублей был размещен в мае 2020 года. Ставка текущего купона - 9,4% годовых. С учетом амортизации и частично-досрочных погашений выпусков в обращении на текущий момент остается 23,1 млрд рублей по выпуску 002Р-01 и 1,96 млрд рублей по выпуску 002Р-02. Текущий номинал обоих выпусков - 922 рубля. Семилетние коммерческие бонды обеих серий были размещены в 2021 году в пользу ВТБ (MOEX: VTBR). Объем серии КО-01 с учетом амортизации и частично-досрочных погашений на данный момент составляет 25,98 млрд рублей, серии КО-03 - 2,76 млрд рублей. Ставка текущего купона по выпускам - 9,75% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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