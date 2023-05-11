Рубль, скорее всего, продолжит укрепление в четверг - "Алор Брокер"

Рубль, скорее всего, продолжит укрепляться по отношению к доллару США в течение торговой сессии в четверг, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль с третьей попытки пробила техническую поддержку 76,5 руб./$1. Основной причиной роста стал "отложенный эффект": экспортеры начали продавать накопленную за длинные выходные валюту. Обычно увеличенное предложение долларов и юаней сохраняется на рынке несколько дней после длинного перерыва. Поэтому рубль после 2,7%-го укрепления в среду вполне может продолжить дорожать и на торгах в четверг", - отмечает эксперт в комментарии.

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