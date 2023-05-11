Возможен рост рынка акций РФ в первой половине торгов в четверг - "Алор Брокер"

Потенциал роста российского рынка акций еще не исчерпан, в первой половине торговой сессии в четверг он вполне может продолжить восходящее движение, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Мощный рост наблюдался на рынке в четверг. Лишь три акции из относительно ликвидных бумаг закрыли день снижением, причем две из них были "поймавшие" дивидендный "гэп" акции Сбербанка. Каких-либо явных причин для активных покупок "широким фронтом" не было. Сказался так называемый "отложенный эффект", когда инвесторы боялись покупать бумаги в канун майских праздников и между ними. В первой половине торговой сессии в четверг рынок вполне может продолжить восходящее движение, однако в дальнейшем будет нарастать желание зафиксировать часть спекулятивной прибыли", - пишет эксперт в комментарии.

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