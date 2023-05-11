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11 мая 2023 года 09:36
Вероятно продолжение укрепления рубля на торгах в четверг - ПСБ
Вероятно сохранение тенденции к укреплению курса рубля по отношению к доллару США на торгах в четверг, сигналов к восстановлению позиций долларом в настоящее время нет, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Пара доллар/рубль усилила снижение, завершив торги в среду около отметки 76 руб./$1. Торговая активность американской валютой осталась повышенной, как и на прошлой неделе, при этом укрепление рубля усилилось. Мы считаем, что давление на доллар продолжают оказывать спекулянты, причем "американец" до сих пор остается не перепроданным. Отчасти допускаем, что на рынке активизировались экспортеры, готовящиеся к дивидендным выплатам, а также хеджирующиеся от санкционных рисков, что расширяет предложение валюты на рынке. Отметим, что рубль торгуется увереннее, чем другие основные валюты развивающихся экономик, хотя позиции доллара на глобальном рынке выглядят шаткими, - пишет эксперт в комментарии. - В четверг полагаем, что укрепление рубля сохранится. Для нас важным ориентиром для пары выступает отметка 75 руб./$1, на которой находятся важные уровни поддержки. На данный момент сигналов к восстановлению позиций долларом не наблюдаем". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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