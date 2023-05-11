Возможен рост индекса Мосбиржи до 2680-2740п в ближайшие недели - БКС Экспресс

Техническая картина индекса Мосбиржи выглядит позитивной, при спокойном внешнем фоне возможен его подъем в ближайшие недели до 2680-2740 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

Российский рынок акций в среду выглядел крайне позитивно, показав положительную динамику на протяжении всей сессии, констатирует аналитик - стартовав с ожидаемого снижения на 1,5%, индекс Мосбиржи к концу дня прибавил 1,5% (обороты торгов составили 83 млрд руб., это максимум за последние три недели, при этом 45% объемов пришлось на акции Сбербанка, которые накануне очистились от дивидендов).

"Рост рынка происходил равномерно "широким фронтом", затронув как основные "голубые фишки", так и второй эшелон. Почти полностью повторяется ситуация прошлых тяжеловесных "гэпов": "Газпрома" в октябре и "ЛУКОЙЛа" в декабре 2022 года. Тогда также было снижение рынка на открытии из-за сильной дивидендной просадки упомянутых акций, но затем появлялся значительный спрос на все основные бумаги. В результате выкуп тех падений оказывался локальным минимумом, после чего рынок устойчиво рос", - отмечает Карпунин в обзоре.

"Необязательно рост продолжится именно в четверг, но в целом притоки покупателей явно указывают на силу рынка. Так что общий среднесрочный тренд по-прежнему растущий. Обозначенные ранее цели коррекции по индексу Мосбиржи в районе 2450-2500 пунктов в среду как раз были протестированы, после чего началось движение наверх. Техническая картина выглядит позитивной. При спокойном внешнем фоне наверху в качестве целевых ориентиров на ближайшие недели можно выделить область новых годовых максимумов - 2680-2740 пунктов. Это те отметки, до которых рынок не дошел в рамках предыдущей волны роста. Локально из-за динамики валютных курсов в фокусе в первую очередь находятся акции с ориентацией на внутренний спрос, а не экспорт. Например, положительный взгляд на такие истории, как TCS Group или "Интер РАО", - пишет эксперт БКС Экспресс.

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