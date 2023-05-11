Brent выше $77 за баррель

Рынок акций США преимущественно вырос на торга в среду. Рынки Китая и Гонконга снижаются в четверг. Нефтяные котировки растут утром в четверг.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в среду, тогда как Dow Jones слабо снизился после публикации данных, указавших на замедление инфляции в Соединенных Штатах в апреле.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении после подъема на 5% в марте. Таким образом, инфляция достигла минимума с апреля 2021 года.

Рост потребительских цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после роста на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%. Следующее заседание Федрезерва состоится 15-16 июня.

"Показатель инфляции ниже 5% стал облегчением для рынка", - сказала Александра Уилсон-Элизондо из Goldman Sachs Asset Management.

"Мы не думаем, что эти данные определят исход июньского заседания Федрезерва, потому что до этого мы получим еще целый ряд экономических данных", - добавила она.

Акции Rivian (SPB: RIVN) подорожали на 1,8%. Американский производитель электромобилей сократил чистый убыток в первом квартале на 16% и увеличил выручку в 7 раз.

Цена бумаг Electronic Arts (SPB: EA) снизилась на 0,5% после того, как один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире завершил четвертый квартал 2023 финансового года с чистым убытком, однако выручка и объем заказов оказались лучше ожиданий экспертов.

Капитализация CTI BioPharma Corp. взлетела на 85% на новости, что шведская фармкомпания Orphan Biovitrum покупает её за $1,7 млрд.

Котировки бумаг Occidental Petroleum (SPB: OXY) опустились на 3,6%. Американская энергетическая компания сократила чистую прибыль в прошлом квартале в 4,8 раза на фоне снижения цен на нефть.

Рыночная стоимость Airbnb Inc. (SPB: ABNB) упала на 10,9%, хотя сервис бронирования жилья закончил первый квартал с чистой прибылью, а выручка превзошла ожидания экспертов.

Стоимость бумаг Twilio Inc. (SPB: TWLO) снизилась на 12,4%. Разработчик облачных платформ и сервисов увеличил выручку на 15% в прошлом финквартале, до $1,01 млрд, однако чистый убыток компании подскочил до $342,1 млн с $221,6 млн годом ранее.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 30,81 пункта (0,09%) и составил 33531 пункт. Лидером снижения среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции American Express Co. (SPB: AXP), подешевевшие на 3,1%, а лидером роста - бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 1,8%.

Standard & Poor''s 500 вырос на 18,42 пункта (0,45%) - до 4137,59 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 126,89 пункта (1,04%) и составил 12306,44 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг.

Рынки Китая и Гонконга опускаются на данных о снижении темпов инфляции в КНР, воспринятых трейдерами как сигнал слабого восстановления экономики страны после снятия карантинных ограничений. В то же время продолжающееся замедление инфляции оставляет Народному банку Китая возможность продолжать смягчение монетарной политики для стимулирования экономической активности.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в апреле замедлились до 0,1% в годовом выражении с 0,7% в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Апрельская инфляция стала минимальной с февраля 2021 года.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 0,7%, как и в марте.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 3,6% в годовом выражении (-2,5% в марте). Снижение наблюдается уже семь месяцев подряд, в апреле оно стало максимальным с мая 2020 года.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,19% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,52%.

Среди лидеров снижения в материковом Китае - акции China Galaxy Securities (-5,4%), Zijin Mining (-3,8%), Bank of China (-3%), а также China Citic Bank (-2,7%).

В то же время бумаги China Life Insurance подорожали на 3,3%, Contemporary Amperex Technology Co. - на 2,9%, BYD Co. - на 1,8%.

В Гонконге дешевеют акции Petro China (-1,3%), China Petroleum & Chemical Corp. (-1,3%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-0,9%) а также Galaxy Entertainment (-0,6%).

Стоимость акций Semiconductor Manufacturing International Corp. поднялась на 2,6%, Geely Automobile Holdings - на 0,1%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 колеблется между ростом и снижением в ходе торгов.

Стоимость бумаг Toyota опустилась на 1%, несмотря на сильную отчетность автопроизводителя, опубликованную накануне после закрытия рынка.

Стоимость бумаг Sumitomo Metal Mining упала на 11,7%, Mitsubishi Heavy Industries - на 3,3%, Nintendo - на 1,6%, SoftBank Group - на 1%.

В то же время дорожают акции Tokyo Electron (+1,4%), KDDI (+2%), Recruit Holdings (+0,4%).

Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,2% в ходе торгов в четверг, австралийский S&P/ASX 200 - теряет 0,13%.

Бумаги BHP Group подешевели на 1,2%, Rio Tinto - на 1,9%.

Нефтяные котировки растут утром в четверг после снижения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $77,07 баррель, что на $0,66 (0,86%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $1,03 (1,3%), до $76,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,6 (0,83%), до $73,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,15 (1,6%), до $72,56 за баррель.

Как стало известно в среду из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 2,95 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения на 2,5 млн баррелей. Подъем стал первым за четыре недели.

Тем временем товарные запасы бензина сократились на 3,17 млн баррелей, дистиллятов - на 4,17 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение первого показателя на 1,5 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей.

Отчет Минэнерго США указал на снижение экспорта на фоне сокращения премии в цене Brent к WTI, отчего все 3 млн баррелей нефти, высвобожденные из стратегического резерва, отразились в коммерческих запасах, сказал старший аналитик DTN Трой Винсент.

Тем временем значительное падение запасов нефтепродуктов объясняется сильным внутренним спросом и ростом экспорта продуктов нефтепереработки на 8,5% на прошлой неделе.