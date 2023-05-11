Рубль малозаметно меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков

Москва. 11 мая. Доллар США и юань неощутимо меняются на Московской бирже на старте торгов в четверг, малозаметные колебания рубля связаны с ожиданиями новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,04 руб./$1 (-1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 65,04 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,8 коп. - до 10,94 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта меняется незначительно на старте торгов в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков. Стабилизация курса рубля после активного роста накануне наблюдается на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с биржевых площадок.

Нефтяные котировки начали восстанавливаться после ощутимого снижения по итогам предыдущей сессии на данных о запасах нефти и инфляции в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,95 млн баррелей - до 462,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов на 2,5 млн баррелей.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,95 за баррель, что на 0,71% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,07 за баррель, что на 0,70% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг торгуются без единой динамики: китайский CSI 300 увеличился на 0,10%, японский Nikkei 225 снижается на 0,09%, гонконгский Hang Seng теряет 0,21%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,31%, австралийский индекс S&P/ASX 200 ослабел на 0,15%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,55%.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в среду, тогда как Dow Jones слабо снизился после публикации данных, указавших на замедление инфляции в Соединенных Штатах в апреле. Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении после подъема на 5% в марте. Таким образом, инфляция достигла минимума с апреля 2021 года.

Рост потребительских цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после роста на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

В четверг США представят текущие индексы цен производителей (PPI) за апрель.