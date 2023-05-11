.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль малозаметно меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 1,2%
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,2%, после снижения на 1,7% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 1,4%. Рост промпроизводства зафиксирован впервые с марта прошлого года
 
ЦБ: в 1-м квартале спад ВВП РФ составил 2,3%, во 2-м квартале будет рост на 4,2%
В 1-м квартале т.г. снижение ВВП РФ составило, по расчетам ЦБ, 2,3% в годовом выражении, соответствующая оценка содержится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Во 2-м квартале 2023 года ЦБ ожидает рост на 4,2% в годовом...
 
Уплату налогов за самозанятых хотят передать онлайн-платформам
Выплату налогов за самозанятых могут возложить на цифровые платформы занятости, площадки – посредники между исполнителем заказа и клиентом, такие как агрегаторы "Яндекса" или "Сбера". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на участников обсуждения...
 
Импортеры против обновления Гражданского кодекса
Ассоциация параллельного импорта предложила правительству скорректировать рассматриваемый Госдумой законопроект об ужесточении ответственности за нарушение интеллектуальных прав, в том числе в отношении продукции, ввозимой по параллельному импорту....
 
11 мая 2023 года 09:00

Рубль малозаметно меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков

Москва. 11 мая. Доллар США и юань неощутимо меняются на Московской бирже на старте торгов в четверг, малозаметные колебания рубля связаны с ожиданиями новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,04 руб./$1 (-1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 65,04 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,8 коп. - до 10,94 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта меняется незначительно на старте торгов в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков. Стабилизация курса рубля после активного роста накануне наблюдается на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с биржевых площадок.

Нефтяные котировки начали восстанавливаться после ощутимого снижения по итогам предыдущей сессии на данных о запасах нефти и инфляции в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,95 млн баррелей - до 462,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов на 2,5 млн баррелей.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,95 за баррель, что на 0,71% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,07 за баррель, что на 0,70% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг торгуются без единой динамики: китайский CSI 300 увеличился на 0,10%, японский Nikkei 225 снижается на 0,09%, гонконгский Hang Seng теряет 0,21%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,31%, австралийский индекс S&P/ASX 200 ослабел на 0,15%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,55%.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов в среду, тогда как Dow Jones слабо снизился после публикации данных, указавших на замедление инфляции в Соединенных Штатах в апреле. Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении после подъема на 5% в марте. Таким образом, инфляция достигла минимума с апреля 2021 года.

Рост потребительских цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после роста на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

В четверг США представят текущие индексы цен производителей (PPI) за апрель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 мая 2023 года 19:53
Рубль завершил четверг умеренным снижением в основных валютных парах на фиксации прибыли после обновления максимумов более чем за месяц
Москва. 11 мая. Доллар США, евро и юань умеренно укрепились на Московской бирже по итогам торгов четверга, ранее в ходе сессии валюты снижались до минимальных значений более чем за месяц. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фиксации прибыли после сильного роста в предыдущие дни.    читать дальше
.
11 мая 2023 года 19:34
Рынок акций РФ в четверг поднялся к 2600п по индексу Мосбиржи во главе со Сбербанком
Москва. 11 мая. Рынок акций РФ в четверг вырос по большинству blue chips на фоне ослабления геополитической напряженности и отсутствия ясности по новым антироссийским санкциям Запада, в то время как настроения на внешних площадках ухудшились после повышения ставки Банком Англии и сигналов о ее возможном дальнейшем увеличении. Индекс Мосбиржи поднялся к 2600 пунктам во главе с бумагами Сбербанка (+4,5%), отыгравшими большую часть дивидендного "гэпа"; аутсайдерами выступили бумаги "Полюса" (-0,9%) после рекомендаций по годовым дивидендам.    читать дальше
.
11 мая 2023 года 19:01
"БКС МИ" понизил целевую цену акций Albemarle до $232
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Albemarle со $366 до $232 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Несмотря на недавний скачок, цены на литий за последние месяцы резко просели на фоне высокой производительности и падения...    читать дальше
.
11 мая 2023 года 18:59
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост UST
Москва. 11 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившийся рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
11 мая 2023 года 18:33
"БКС МИ" понизил целевую цену акций Cloudflare до $80
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Cloudflare Inc. со $120 до $80 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Выручка компании за 1К23 увеличилась на 37% г/г до $290 млн, но отмечается замедление роста (+54% в 1К22 и +42% в...    читать дальше
.
11 мая 2023 года 18:12
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walmart с целью $165
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. с целью $165 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,3%, стоп-приказ: $150, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует отчет о финансовых...    читать дальше
.
11 мая 2023 года 17:55
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции НОВАТЭКА с целью 1335 руб
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции "НОВАТЭКА" с целевой ценой 1335 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущих уровней, сообщается в комментарии. "Акции компании не так давно скорректировались после периода роста, а также после даты закрытия реестра акционеров,...    читать дальше
.
11 мая 2023 года 17:28
"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сбербанка с целью 280 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции Сбербанка с целью 280 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 205 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "По итогам 2022 года у...    читать дальше
.
11 мая 2023 года 17:07
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Walt Disney на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций Walt Disney Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $150 за штуку, что подразумевает потенциал роста 48% от текущих уровней, сообщается в обзоре банка. "Компания Walt Disney опубликовала отчет за второй квартал 2023 ф. г. За период число...    читать дальше
.
11 мая 2023 года 16:46
Ивестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Полюса на уровне "покупать"
"Ивестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций "Полюса" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Смолина. "Совет директоров "Полюса" только что рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2022 г. в размере 437 руб. на акцию, что соответствует...    читать дальше
.
11 мая 2023 года 16:18
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Полюса
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Полюса" с целевой ценой 12034 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 14% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Совет директоров ПАО "Полюс" принял 11 мая рекомендацию акционерам выплатить дивиденды за...    читать дальше
.
11 мая 2023 года 15:56
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Toyota Motor до $160
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Toyota Motor Corp. до $160, сохранив при этом рекомендацию "держать" для бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Позднякова. "Один из крупнейших автопроизводителей в мире Toyota Motor Corp. (TM) отчитался за IV финансовый...    читать дальше
.
11 мая 2023 года 15:43
Рубль днем развернулся вниз в основных валютных парах на фиксации прибыли после очередного обновления максимумов более чем за месяц
Москва. 11 мая. Доллар США, евро и юань перешли к укреплению на Московской бирже в четверг днем, ранее в ходе торгов обновили минимальные значения более чем за месяц. Рубль растерял утренний рост, развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фиксации прибыли после сильного укрепления в предыдущие дни.    читать дальше
.
11 мая 2023 года 15:34
SberCIB обновил топ дивидендных российских акций
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, включив в него бумаги "Совкомфлота" и "Татнефти", сообщается в материале инвестбанка. Таким образом, в текущий состав вошли "Транснефть", "ЛУКОЙЛ" и "МТС", "Совкомфлот" и "Татнефть". "Индекс Мосбиржи в апреле продолжил расти и...    читать дальше
.
11 мая 2023 года 15:09
Акции Полюса - хорошая ставка на рост цены золота и ослабление курса рубля - ПСБ
Покупка акций "Полюса" является хорошей ставкой на рост цены золота и ослабление курса рубля, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 436,79 руб. на акцию. Решение в рамках наших ожиданий. Дивдоходность - 4%. Мы положительно...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.