"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Polymetal с прогнозной стоимостью на уровне 773,7 рубля за штуку - восстановление объемов продаж эмитента, показанное в опубликованных производственных результатах за первый квартал текущего года, поддержит акции, а возможный процесс редомициляции в Казахстан (собрание акционеров запланировано на 30 мая 2023 года) выступит драйвером для продолжения роста, поскольку в итоге позволит возобновить дивидендную политику, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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