Рубль в среду взлетел в основных валютных парах, обновил максимумы более чем за месяц

Москва. 10 мая. Доллар США, евро и юань обвалились на Московской бирже по итогам торгов среды, обновили минимальные значения более чем за месяц. Рубль уверенно вырос к бивалютной корзине по завершении майских праздничных каникул, несмотря на негативную динамику на рынке нефти.

Курс доллара США составил 76,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,13 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 76 руб. впервые с 23 марта. Евро стоил 83,55 руб./EUR1, подешевев на 2,7 рубля. Евро торгуется ниже 84 руб. впервые с 3 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,4 рубля - до 79,4 рубля. Курс китайского юаня снизился на 28,6 копейки - до 10,96 рубля. Юань опустился ниже 11 руб. впервые с 16 марта.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к основным валютам по итогам среды, участники торгов сохраняют позитивный настрой в ожидании данных о повышении нефтегазовых доходов и улучшении показателей бюджета РФ. Кроме того, поддержку рублю продолжают оказывать подготовка компаний-экспортеров к дивидендным выплатам, а также решение австрийского Raiffeisen Bank International закрыть все корреспондентские счета российских банков, включая валютные, за исключением счета Райффайзенбанка.

"Сейчас мы видим тенденцию на укрепление рубля из-за притока экспортной выручки. Экономика тоже идет на подъем. Я не думаю, что у нас будут какие-то резкие движения. По валюте есть, соответственно, определенный коридор, в котором пара "доллар-рубль" уже давно находится, и, скорее всего, летом мы будем наблюдать тенденцию на снижение инфляции из-за того, что появляется урожай, снижаются цены на большое количество продуктов. Мы точно также видим переориентацию экспортных потоков и импортных потоков, поэтому, мне кажется, что не будем наблюдать каких-то резких изменений", - рассказал "Интерфаксу" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

"Прогнозировать до какой отметки рубль может укрепиться сложно, так как курс формируется прежде всего на основе спроса и предложения, а влияют на них множество факторов. По нашему мнению, регулятор заинтересован в относительно стабильном курсе национальной валюты, чтобы участники экономической деятельности могли планировать долгосрочные инвестиции, чтобы не было существенного ослабления национальной валюты, так как это может негативно влиять на фактическую инфляцию в РФ. С учетом обозначенного, для пары "доллар-рубль" вероятен коридор 70-80 руб./$1. Факторы, которые могут сейчас влиять на курс рубля, это баланс экспорта / импорта (приток и отток валюты), продажа экспортерами ранее "припасенной" валюты для выплаты дивидендов в течение этого года, а также налоговых платежей в бюджет, покупка валюты нерезидентами по одобренным сделкам продажи акций/долей российских компаний. Оборот торгов валютой с прошлого года на Московской бирже существенно снизился (сжатие ликвидности), поэтому дополнительный объем спроса/предложения может вызывать движение курса вверх/вниз в пределах 10-20% за достаточно короткий срок. Ранее Минфин озвучивал, что с 10 мая по 6 июня планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 40,4 млрд рублей, то есть ежедневный объем продажи составит примерно 2 млрд рублей. Последняя цифра почти в 2 раза меньше, чем объем продаж, которые проводились с 7 апреля текущего года. При этом, если цены реализации российской нефти будут стабильно выше $60 за баррель, Минфин не исключает покупку валюты на рынке в ФНБ", - сообщили "Интерфаксу" в УК "Альфа-Капитал".

"Российская валюта по итогам среды заметно укрепилась по отношению к доллару США, более чем на 2%. Завершила торги в районе отметки 76. Укрепление рубля может быть обусловлено восстановлением нефтяных котировок, а также продажами валюты из ФНБ для финансирования дефицита государственного бюджета. Также не исключена продажа валюты экспортерами", - говорит руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Рубль в начале торгов умеренно дешевел вслед за нефтью, но незадолго до старта основной сессии перешел к быстрому укреплению. При этом нефтяные цены лишь ускорили снижение, ситуация на мировых рынках также ухудшилась. Доллар впервые с конца марта опускался чуть ниже 76 руб. Евро установил месячный минимум на отметке 83,4 руб., демонстрируя более слабую динамику из-за снижения европейской валюты на международных площадках. Поддержку рублю оказывают меры, принятые властями для ограничения вывода капитала иностранными владельцами российского бизнеса. Кроме того, очередной пакет санкций ЕС будет в основном направлен на предотвращение обхода третьими странами ограничений на экспорт товаров в Россию. Это способно сократить спрос на иностранную валюту со стороны отечественных импортеров", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть продолжают падать вечером в среду после публикации данных о запасах нефти и инфляции в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду составляет $76,65 за баррель, что на $0,96 ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,28%, до $72,73 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,95 млн баррелей - до 462,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов на 2,5 млн баррелей.

Потребительские цены в Штатах в апреле выросли на 4,9% относительно того же месяца прошлого года, согласно статистике Минтруда. Консенсус-прогноз, приведенный Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 5%, как и в марте.

Динамика инфляции является ключевым показателем, за которым следят рынки, поскольку она играет важную роль в принятии Федеральной резервной системой решений относительно денежно-кредитной политики.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 мая на 12,78 копейки, до 76,6929 руб./$1, и уменьшил курс евро на 75,75 копейки, до 84,1498 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду уменьшился на 18,12 копейки по отношению к пятнице и составил 76,7657 руб./$1. В понедельник торги данным контрактом не проводились из-за того, что биржи США не работали в связи с празднованием Дня Победы. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился к понедельнику на 96,21 копейки и составил 76,6499 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 213,882 млн, из которых $571,198 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 642,684 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал относительно пятницы на 59,34 копейки, до 84,2697 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился к понедельнику на 1,6366 копейки, до 84,1311 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR679,596 млн, из которых EUR162,139 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR517,457 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в среду, 10 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 330,2 млрд рублей (при лимите 2,75 трлн рублей и спросе 2 трлн 330,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 мая, банки разместили 1 трлн 977,9 млрд рублей (при лимите 2,79 трлн рублей и спросе 1 трлн 977,9 млрд рублей) в среднем также по ставке 7,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,55% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 7,89% и 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 3 б.п. - до 8,52% годовых.