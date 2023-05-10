Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 10 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 4 базисных пункта - до 62,49% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 10% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт - до 64,9% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,38% годовых; при этом спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 3 базисных пункта - до 43,28% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,83% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,68% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 37,02% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году также не изменились в цене - котировки остались на уровне 43,29% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 28,22% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 3 базисных пункта, подешевев до 42,16% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 21,93% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 2 базисных пункта - до 88,89% от номинала (его доходность выросла на 21 базисный пункт и составила 36,28% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 65,82% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренный рост, отыгрывая опубликованные в США данные о замедлении инфляции в апреле.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении после подъема на 5% в марте. Таким образом, инфляция достигла минимума с апреля 2021 года. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после роста на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%. Следующее заседание Федрезерва состоится 15-16 июня.

Топ-менеджеры Уолл-стрит, консультировавшие министерство финансов США по вопросу заимствований на долговом рынке в последние 25 лет, выразили "глубокую обеспокоенность" отсутствием решения проблемы потолка госдолга США. В письме к министру финансов США Джанет Йеллен, опубликованном на сайте ведомства, 17 бывших и нынешних лидеров консультативного совета по заимствованиям (TBAC) заявили, что финансовые рынки все больше опасаются возможности дефолта Соединенных Штатов по долгу, и это уже привело к увеличению долговой нагрузки на каждого американского налогоплательщика.

Они отметили важность как можно более быстрого повышения лимита госдолга, подчеркнув при этом необходимость выработки постоянного решения, которое позволило бы устранить проблему. "Пришло время выработать альтернативный метод обеспечения бюджетной ответственности - либо за счет увеличения потолка в соответствии с одобренными ассигнованиями, либо за счет полной отмены лимита", - говорится в письме.

"Рейтинговые агентства уже начали публиковать анализ, допускающий понижение рейтингов США и соответствующее увеличение кредитного риска для государственных и корпоративных заемщиков", - говорится в письме. Это напрямую повлияет на любого заемщика, финансирование которого зависит от правительства США, включая ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac, а также, например, железнодорожную компанию Amtrak. "Тупик в обсуждении вопроса потолка госдолга рискует подорвать основы американского рынка гособлигаций, а также доверие к правительству США. Отсрочка платежей процентов или основной части долга Минфином станет событием сейсмического масштаба не только для финансовых рынков, но и для реальной экономики", - отмечается в письме.

Встреча американского президента Джо Байдена с лидерами обеих палат Конгресса, прошедшая накануне, завершилась без существенных результатов. Байден назвал эту встречу "продуктивной", однако спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти заявил, что не увидел какого бы то ни было продвижения сторон к соглашению, отмечает Market Watch.

Ранее Йеллен предупредила, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если Конгресс не повысит лимит госдолга.