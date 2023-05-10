"БКС МИ" повысил целевую цену акций Shopify до $80

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций канадской платформы онлайн-торговли Shopify Inc. до $80 за штуку, сохранив краткосрочную рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Акции Shopify подскочили на 24% на падающем рынке 4 мая после публикации отчета за 1К23: выручка и прибыль не GAAP превысили ожидания, - пишут аналитики. - Рынок прогнозировал убыток (-$0,04/акц.), как и в 4К22, но компания отчиталась о прибыли не-GAAP в $0,01/акц. Рост выручки был двузначным. Основным драйвером котировок стало объявление Shopify о продаже логистического бизнеса компании Flexport. Shopify также объявила о повторном сокращении персонала на 20%, после увольнения 10% сотрудников в середине 2022 года. По словам основателя и CEO Тоби Лютке, новая Shopify (на 20% меньше) сможет сфокусироваться на "главной задаче" - улучшении платформы для клиентов-торговых компаний на заре эпохи искусственного интеллекта".

Эксперты "БКС МИ" полагают, что усиление бизнеса компании в пандемию является предпосылкой для стабильного роста Shopify.

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