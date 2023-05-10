Операторы ТЭС - главные бенефициары роста спроса на электроэнергию в России - "Финам"

Потребление электроэнергии в России продолжает расти, и в условиях низкой водности в Сибири и вывода блоков АЭС в ремонты сложившаяся ситуация выгодна для операторов тепловых электростанций, в частности, для "Интер РАО" и "РусГидро", говорится в аналитическом материале "Финама".

"Экономический трафик в восточном направлении продолжает расти, что стабильно поддерживает энергопотребление в России. Спрос на электроэнергию с 1 января по 22 марта 2023 года вырос на 0,6% в годовом выражении. По итогам года эксперты ожидают увеличения показателя в пределах 1-1,5%. Ключевыми драйверами являются, помимо новых логистических цепочек и промышленности, рост бытового потребления в электрифицируемых районах страны и активность майнеров криптовалют", - пишут эксперты инвесткомпании.

В исследовании отмечается, что наибольшую выгоду из роста спроса могут извлечь операторы тепловой генерации. Аномально низкая водность в Сибири сохраняется, и в начале 2023 года она была дополнена крупными плановыми выводами энергоблоков АЭС в ремонты. В результате выработка атомных и гидроэлектростанций по итогам I квартала в годовом выражении обвалилась на 8,4% и 7,4% соответственно.

Эксперты в то же время подчеркивают, что генерация тепловых электростанций подскочила на 3,2%. Бенефициаром сложившийся ситуации станет главный оператор ТЭС в России - "Интер РАО", полагают аналитики, присвоившие акциям эмитента рейтинг "на уровне рынка": "Объявленные компании дивиденды в размере 0,28 рубля стали приятным сюрпризом. Размер выплат акционерам позволяет предположить, что прибыль эмитента выросла на 20% по итогам 2022 года. Кроме того, сдвиг с мертвой точки по ситуации с активами Uniper и Fortum в РФ подтверждает, что шансы на получение "Юнипро" у "Интер РАО" по-прежнему остаются".

Среди перспективных российских компаний сектора эксперты также выделяют "РусГидро", потенциал роста акций которой составляет 15,7% при целевой цене 0,92 рубля. Наличие неценовой зоны в ДФО исторически приводило к убыткам эмитента в регионе, напоминают авторы исследования. "Новости о проработке со стороны ФАС плана по переходу регионов Дальнего Востока из неценовой в ценовую зону являются позитивным сигналом. Убытки в ДФО были главной проблемой "РусГидро", и их ликвидация позволит компании выйти на качественно другой уровень с точки зрения эффективности бизнеса и дивидендных перспектив", - следует из аналитической заметки.

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