Рубль днем уверенно растет в основных валютных парах, обновил максимумы более чем за месяц

Москва. 10 мая. Доллар США, евро и юань активно дешевеют на Московской бирже в среду днем, обновили минимальные значения более чем за месяц. Рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине по завершении майских праздничных каникул, несмотря на снижение цен на нефть.

Курс доллара США составил 76,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,07 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 76 руб. впервые с 23 марта. Евро стоил 83,4 руб./EUR1, подешевев на 2,85 рубля. Евро торгуется ниже 84 руб. впервые с 3 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,4 рубля - до 79,4 рубля. Курс китайского юаня снизился на 27,2 копейки - до 10,97 рубля. Юань торгуется ниже 11 руб. впервые с 16 марта.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к основным валютам в ходе дневных торгов, участники торгов сохраняют позитивный настрой в ожидании данных о повышении нефтегазовых доходов и улучшении показателей бюджета РФ. Кроме того, поддержку рублю продолжают оказывать подготовка компаний-экспортеров к дивидендным выплатам, а также решение австрийского Raiffeisen Bank International закрыть все корреспондентские счета российских банков, включая валютные, за исключением счета Райффайзенбанка.

"Курс российского рубля в понедельник, 8 мая, значительно укрепился в парах с иностранными валютами. На торгах в среду рубль продолжает уверенно расти к доллару и евро. В поддержку рубля работают ожидания по расширению экспортной выручки компаний. Кроме того, инвесторы рассчитывают на появление в рынке дивидендов, которые эмитенты вот-вот выплатят своим акционерам", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"На прошлой неделе рубль укрепился к доллару на 3,6% и закрыл неделю на уровне 77,4. Вероятно, поддержку рублю оказали продажи валюты со стороны компаний-экспортеров. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару США будут находиться в диапазоне 75,5-79,5 руб./$1", - говорит руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Участники глобального рынка находятся в ожидании данных по инфляции в США. В 15:30 МСК Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в апреле. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 5% в годовом выражении, как и в марте.

Динамика инфляции является ключевым показателем, за которым следят рынки, поскольку она играет важную роль в принятии Федеральной резервной системой решений относительно денежно-кредитной политики.

Цены на нефть ускорили падение днем в среду в преддверии публикации данных о запасах нефти и инфляции в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $76,65 за баррель, что на $0,96 ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,01%, до $72,95 за баррель.

Участники рынка также ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 5 мая, и в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти примерно на 1,6 млн баррелей. Минэнерго опубликует официальную статистику в среду в 17:30 МСК. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), запасы выросли на 3,618 млн баррелей.

Банк России в среду, 10 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 330,2 млрд рублей (при лимите 2,75 трлн рублей и спросе 2 трлн 330,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 мая, банки разместили 1 трлн 977,9 млрд рублей (при лимите 2,79 трлн рублей и спросе 1 трлн 977,9 млрд рублей) в среднем также по ставке 7,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,55% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 7,89% и 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 3 б.п. - до 8,52% годовых.