Цена акций Li Auto может вырасти до HKD110 в течение ближайшего квартала - БКС Экспресс

Котировки акций китайского производителя электрокаров Li Auto могут достигнуть прогнозного уровня в 110 гонконгских долларов (HKD) за штуку уже в течение ближайшего квартала, считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов.

"Как результаты операционной деятельности за 1К23 (поставки авто), так и финансовые показатели (выручка, прибыль, денежный поток) приятно удивили инвесторов. Молодой китайский производитель электрокаров активно наращивает рыночную долю и чистую прибыль. Акции компании уже высоко оцениваются, но потенциал роста остается при ускоряющейся динамике показателей. Целевая цена по бумагам Li Auto на 12 месяцев составляет HKD110 (+9,3%), рекомендация - "покупать". На дневном графике видим, что бумаги вернулись в восходящий канал и стремятся к верхнему его уровню. Учитывая сильные результаты компании, целевой уровень может быть достигнут уже в течение ближайшего квартала", - пишет аналитик в комментарии.

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