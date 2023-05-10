Рубль, вероятно, будет колебаться в диапазонах 75-79 руб./$1 и 82-86 руб./EUR1 до конца мая - Freedom Finance Global

Курс рубля, вероятно, будет колебаться в диапазонах 75-79 руб./$1, 82-86 руб./EUR1 и 10,8-11,3 руб. за юань до конца текущего месяца, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Скорее всего, главной причиной мощного укрепления рубля стала слабость доллара на фоне двух событий. Первое - это неопределенность вокруг повышения потолка госдолга США, который уже составляет почти $31,5 трлн, и если Конгресс не одобрит его повышение, то к лету администрация США не сможет оплачивать счета. Несмотря на то что, как это было и раньше, Белый дом и Конгресс, вероятно, придут к согласию, доллар выглядит очень "нервным". Кроме того, негатив американской валюте добавляют еще и ожидания прекращения повышения процентных ставок в США уже к середине текущего года. В свою очередь макроэкономические показатели России остаются сильными: промышленное производство выросло в марте на 1,2% к аналогичному месяцу прошлого года, годовая инфляция потребительских цен по состоянию на начало мая замедлилась до 2,42%. Так что сильная динамика рубля закономерна, и до конца мая мы ожидаем, что доллар может колебаться в рамках 75-79 руб./$1, юань - в коридоре 10,8-11,3 руб., евро - 82-86 руб./EUR1", - указывает эксперт в обзоре.

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