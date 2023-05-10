Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для бумаг Li Auto

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для бумаг Li Auto с прогнозной стоимостью 75 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения на 24% от текущего уровня, сообщается в обзоре экспертов.

"Согласно опубликованным в среду финансовым результатам Li Auto за 1К23 выручка в сравнении с 1К22 выросла почти вдвое, составив CNY18,79 млрд и почти совпав с ожиданиями аналитиков. Скорректированная прибыль на ADS составила $0,2, гораздо выше консенсус-прогноза FactSet в $0,05. Результаты в целом оказались лучше наших ожиданий и консенсус-прогноза рынка, однако считаем оценки компании завышенными", - отмечает старший аналитик Сергей Вахрамеев.

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