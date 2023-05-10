Прогнозная цена акций PayPal на горизонте года составляет $85 - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций PayPal Holdings на горизонте двенадцати месяцев составляет $85 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Freedom Finance Global.

"Результаты PayPal за первый квартал превзошли средние прогнозы инвесторов. Платежная система отметила более сильную, чем ожидалось, динамику потребительских расходов начале года. В то же время, несмотря на сокращение расходов и более активный рост выручки, менеджмент понизил ориентиры в отношении темпов повышения операционной маржи в текущем году, - отмечает эксперт инвесткомпании Алина Попцова. - С учетом смещения структуры потребительских расходов с товаров в пользу услуг, что соответствует структуре спроса и ослабления роста спроса в секторе электронной коммерции, ожидаем замедление годового роста выручки PayPal с 8,4% в 2022 году до 5% в текущем. Мы по-прежнему позитивно оцениваем долгосрочные перспективы компании, однако полагаем, что ухудшение макросреды во второй половине 2023 года при повышении стоимости кредитования окажет давление на потребительскую активность и, соответственно, будет сдерживать рост доходов компании в краткосрочной перспективе. С учетом рисков рецессии мы установили целевую цену по акции эмитента на горизонте 12 месяцев на отметке $85".

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