SberCIB сохраняет рейтинг "покупать" для акций Самолета

SberCIB Investment Research сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Самолета", сообщается в комментарии аналитика Георгия Иванина.

"Самолет" опубликовал оценку портфеля проектов на конец 2022 года. За год портфель вырос на 58% (до 45,9 млн кв. м), а за второе полугодие - на 34%, стоимость портфеля проектов достигла 652,6 млрд руб. (за год он увеличился на 45%, за второе полугодие - на 19%). Впечатляющий рост был ожидаемым. В квадратных метрах портфель эмитента остается самым большим в отрасли. Его размер в 43 раза превышает продажи за прошлый год (1,07 млн кв. м). Такая высокая обеспеченность проектами позволяет быстро расти. В этом году "Самолет" планирует нарастить продажи на 78% в квадратных метрах. Сейчас акции компании торгуются с коэффициентом P/NAV на уровне 0,32, что на 42% дешевле, чем в среднем с момента первичного размещения акций в 2020 году (NAV в данном случае - это стоимость портфеля проектов с поправкой на размер чистого долга и средств на счетах эскроу). Оценка акций "Самолета" остается прежней - покупать", - указывает эксперт инвестбанка.

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