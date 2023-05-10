"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рейтинг акций Polymetal на уровне "покупать" с целевой ценой 725 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 9% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Российский золотодобытчик представил производственные показатели, а также данные по выручке за I квартал 2023 года. Производство снизилось, но продажи и выручка выросли. Компания продемонстрировала рост выручки год к году на фоне стабилизации каналов сбыта и реализации накопленных запасов. Производственный план в размере 1,7 млн унций золотого эквивалента (золото + серебро) на 2023 год был сохранен. Ожидаем, что компания продолжит демонстрировать рост выручки год к году в ближайшие кварталы за счет более высоких цен на золото и реализации запасов. Кроме того, совет директоров компании предложил акционерам одобрить редомициляцию с британского острова Джерси в Казахстан. Общее собрание акционеров запланировано на 30 мая", - пишет эксперт.

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