"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Globaltrans с целью 465 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Globaltrans с целевой ценой 465 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,03%, стоп-приказ: 404 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что в конце марта вышли данные за II полугодие 2022 года. По итогам прошлого года отмечается рост выручки и чистой прибыли. Положительными факторами для компании являются снижение долговой нагрузки и высокая роль транспортных компаний в России.

"С технической точки зрения цена откатилась к важному уровню поддержки, который ранее был пробит в качестве уровня сопротивления. Свеча от 02.05 образовала паттерн "Пин-бар", сейчас котировки консолидировались у нижней его границы, свечи от 05.05 и 08.05 образовали паттерн "Внутренний бар", который сегодня был пробит вверх. Данные формации являются подтверждающими сигналами для входа в сделку. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 404 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,28", - указывают эксперты "Финама".

Globaltrans - крупнейший частный железнодорожный оператор, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля.

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