Участие в размещении нового выпуска бондов Группы ЛСР интересно при доходности не ниже 12,5% - Инвестбанк Синара

Участие в размещении нового выпуска облигаций "Группы ЛСР" серии 001P-08 интересно при доходности не ниже 12,5% годовых, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Группа ЛСР планирует 12 мая открыть книгу заявок на облигации серии 001P-08 на 5 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Купонный период - 91 день. Ориентир по доходности - не выше значения КБД на сроке 3 года + 500 б. п. Ориентир по бумагам соответствует доходности около 13,5% годовых. На вторичном рынке бумаги группы с близкой дюрацией торгуются с премией не выше 400 б. п., поэтому мы считаем, что в ориентир заложена премия около 100 б. п. На наш взгляд, участие в размещении интересно при доходности не ниже 12,5% годовых", - пишет эксперт банка.

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