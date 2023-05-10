Hang Seng пока сохраняет риск снижения до 18500п - БКС Экспресс

Индекс Hang Seng пока сохраняет риск снижения до уровня 18500 пунктов, для изменения движения нужны сильные новые драйверы, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи в среду демонстрировал умеренное снижение на фоне отсутствия значимых драйверов для роста. Рыночная структура пока продолжает сигнализировать в пользу сохранения варианта развития коррекции - потенциально до 19000 и 18500 пунктов. Необходимы сильные позитивные драйверы, чтобы картина изменилась. Исторически в мае индекс склонен демонстрировать низкую волатильность и имеет тенденцию к умеренному снижению", - отмечает аналитик в комментарии.

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