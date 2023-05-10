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10 мая 2023 года 11:35

Рынок акций РФ после локальной просадки вернулся к росту, бумаги Сбербанка спешно закрывают дивидендный "гэп"

Москва. 10 мая. Рынок акций РФ после негативного открытия в среду под давлением упавших бумаг Сбербанка после дивидендной отсечки вернулся к росту благодаря разрядке геополитической напряженности (на майских праздниках не произошло эскалации в противостоянии Россия-Украина); бумаги Сбербанка после провала спешно закрывают дивидендный "гэп", а индекс Мосбиржи отыграл потери начала сессии.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2526,32 пункта (-0,05%, на старте торгов индекс падал до 2484,79 пункта), индекс РТС за счет укрепления рубля вырос до 1031,64 пункта (+1,2%); цены большинства blue chips на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар просел до 77,12 рубля (-1,07 рубля).

Обыкновенные акции Сбербанка к этому времени стоили 222,44 рубля (-6,9%, после отсечки падение должно было превысить 10%), "префы" - 220,86 рубля (-6,7%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +2,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в среду неоднозначный: цены на нефть относительно стабильны после перехода к повышению накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Локальное давление на весь российский рынок в середине недели оказала дивидендная отсечка по Сбербанку, однако остальные "фишки" вернулись к росту.

В Азии просели китайский индексы на фоне вышедших накануне данных о сокращении импорта страны в апреле на 7,9% г/г, которые указывают на локальную слабость спроса во второй по величине экономике мира. Экспорт из Китая, в то же время, подскочил на 8,5% г/г, что, однако, было меньше роста в марте на 14,8%. На нефтяном рынке поддержку ценам оказывают надежды на начало восполнения стратегических резервов нефти США. В Американском институте нефти при этом сообщили о сокращении запасов "черного золота" в стране на прошлой неделе на 3,62 млн баррелей. От Минэнерго США в среду ждут данных о снижении запасов нефти примерно на 1 млн баррелей - умеренно позитивно для цен, полагает аналитик.

Индекс Мосбиржи утром в среду локально пробил поддержку 2510 пунктов из-за дивидендной отсечки в акциях Сбербанка, однако быстро восстановился за счет других blue chips. Интригой остается скорость закрытия дивидендного "гэпа" по Сбербанку, которое может оказаться довольно быстрым в случае намеков на новые выплаты в рамках публикации финансовых результатов Сбербанка за I квартал текущего года уже во второй половине мая, полагает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, основное внимание рынка приковано к акциям Сбербанка, которые начали день с дивидендного "гэпа". С очень большой вероятностью, он будет значительно меньше размера выплат. От того, насколько сильно просядет бумага при открытии торгов и с какими потерями закроет день, можно будет судить о силе или слабости рынка, полагает эксперт.

"В целом же, по нашим оценкам, дивидендный "гэп" бумага закроет за месяц, максимум - полтора. Вверх ее будут тянуть ожидания дивидендов за текущий год, которые вновь вполне могут быть рекордными и составить более 30 руб. на акцию. В ближайшее время ждем отчетности банка за апрель, которая может ускорить процесс закрытия "гэпа"", - полагает Антонов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что ближе к концу мая реинвестирование полученных дивидендов от Сбербанка добавит рынку ликвидности, что позитивно скажется в целом на локальном рынке. Индексы акций США уже несколько недель зажаты в узком диапазоне, выход из которого определит дальнейшее направление рынка. Вместе с тем новости о потолке американского госдолга добавят волатильности.

В США по итогам торгов вторника индексы снизились на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и ждали статданных об инфляции в США, которые выйдут в среду в 15:30 МСК.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне марта - 5% в годовом выражении. Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо), как ожидается, снизилась до 5,5% с 5,6%.

Замедление инфляции может спровоцировать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. Фьючерсы на уровень ключевой процентной ставки Федрезерва свидетельствуют о том, что участники рынка видят 82%-ную вероятность, что на следующем заседании в июне ЦБ не станет повышать ставку.

На рынках Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,4%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Существенное снижение в материковом Китае показали котировки акций представителей финансовой отрасли. В четверг в Китае в четверг выйдут данные об изменении потребительских цен в апреле.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,8% в марте. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков.

На нефтяном рынке утром в среду цены опускаются на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках перед публикацией апрельских данных по инфляции в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $76,51 за баррель (-1,2% и +0,6% накануне), июньская цена WTI - $72,83 за баррель (-1,2% и +0,8% во вторник).

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 5% в годовом выражении, как и в марте. Динамика инфляции является ключевым показателем, за которым следят рынки, поскольку она играет важную роль в принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно денежно-кредитной политики.

Цены на нефть росли в последние три сессии. Поддержку рынку во вторник оказали сообщения СМИ о том, что власти США планируют возобновить пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR), как только будут завершены ремонтные работы в хранилищах.

Во вторник Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,54 млн б/с до 12,53 млн б/с. Кроме того, ведомство ухудшило прогноз цены нефти Brent на текущий год до $78,65 за баррель с $85,01 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,9% и +6,8% "префы"), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+6,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+5,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,8%).

Просели бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3%), "Московского кредитного банка" (-1,1%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (-0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 27,91 млрд рублей (из них 15,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,88 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,74 млрд рублей на "префы" Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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