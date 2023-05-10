Главные события недели - SberCIB

Финансовые рынки на текущей неделе будут следить за публикацией ежемесячного отчета ОПЕК, макростатистикой и результатами компаний, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

11 мая:

- Индекс цен производителей в США за апрель;

- Индексы потребительских цен и цен производителей в Китае за апрель;

- ЦБ РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике и обзор рисков финансовых рынков;

- Ежемесячный отчет ОПЕК.

12 мая:

- Индекс потребительских цен в России за апрель;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за май;

- Индексы цен на импорт и экспорт в США за апрель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.