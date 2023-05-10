Котировки нефтяных фьючерсов могут опуститься ниже $75/барр. на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут опуститься ниже $75 за баррель Brent на текущей неделе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Котировки нефти на прошлой неделе заметно снижались в связи с усилившимися опасениями более слабого спроса на нефть, - отмечают аналитики. - Впрочем, с пятницы котировки перешли к коррекционному росту, и в среду фьючерсы Brent торгуются у $76,9/барр. Помимо данных по инфляции в США, на динамику котировок в ближайшие дни повлияет публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти. Если прогнозы по росту спроса на нефть будут заметно снижены, фьючерсы Brent могут вновь опуститься ниже $75/барр.".

Рубль на прошедшей неделе заметно укреплялся. По мнению экспертов, помимо фактора восстановительного роста торгового профицита РФ, поддержку рублю в моменте мог оказывать низкий спрос на валюту на короткой неделе, продажа валюты экспортерами для подготовки к выплате дивидендов и анонс дальнейших продаж юаней по бюджетному правилу против ожидания начала их покупок. В среду курс USD/RUB находится у 77,1 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом на этой короткой неделе потенциал ослабления рубля может быть ограниченным в отсутствии особо негативных санкционных новостей, полагают в банке.

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