Котировки золота могут обновить исторические максимумы во 2П23 - Freedom Finance Global

Вероятно обновление ценами на золото исторических максимумов во второй половине текущего года, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Динамика котировок драгметалла обусловлена ожидаемым завершением курса на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, на которое по итогам майского заседания намекнул председатель регулятора Джером Пауэлл. По информации об открытом интересе на Чикагской товарной бирже, вероятность повышения ставки Федрезерва в середине июня оценивается всего в 12%. На этом фоне увеличивается вероятность ослабления доллара при параллельном удорожании номинированных в этой валюте сырьевых товаров, в том числе золота, - указывает эксперт в комментарии. - Повышенный спрос на этот металл также связан с его защитным статусом в условиях неопределенности по поводу ситуации с региональными американскими банками и рисков глобальной рецессии. По данным отчета Всемирного совета по золоту (WGC), за первый квартал года мировые центробанки нарастили закупку драгоценного металла на 176% г/г (до 228,4 тонн), что также способствует усилению спроса на золото, так как регуляторы выступают одними из его крупнейших покупателей по объемам. С учетом перечисленных факторов прогнозируем обновление ценами на золото исторических максимумов во второй половине 2023 года".

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