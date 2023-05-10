Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Polymetal на уровне "покупать"

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рейтинг акций Polymetal на уровне "покупать" по итогам производственных результатов компании за 1К23, отмечается в комментарии.

"Компания Polymetal опубликовала производственные результаты за 1К23 и поделилась новостями о редомициляции в Астану (AIFC). Объем производства в отчетном квартале уменьшился на 5% г/г до 345 тыс. унций золотого эквивалента ввиду падения производства на Дукате, а также накопления запасов концентрата на Кызыле и Варваринском. Положительный момент - увеличение выручки на 19% г/г до $733 млн за счет снижения товарных запасов", - пишет аналитик Дмитрий Смолин.

Polymetal подтверждает производственный план на 2023 год в объеме 1,7 млн унций и денежные затраты (TCC) на уровне $950-1000 на унцию. Эксперт подчеркивает, что компания получила согласие британского регулятора (FCA) на редомициляцию в Астану и 30 мая проведет ГОСА, на котором акционеры, как ожидается, утвердят "переезд".

Аналитик банка оценивает производственные результаты за 1К23 и новости о редомициляции как позитивные для котировок факторы и подтверждает по акциям эмитента рейтинг "покупать".

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