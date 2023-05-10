Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут результаты Polymetal и "РусАгро", а также макростатистика США:

- Индекс потребительских цен в США за апрель;

- Отчет об исполнении федерального бюджета в США в апреле;

- Операционные результаты Polymetal за I квартал 2023 года;

- Финансовые результаты "РусАгро" за I квартал 2023 года по МСФО.

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